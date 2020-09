Napoli, nuova idea per il post Callejon: spunta Deulofeu del Watford

Stando a quanto detto da Michele Criscitiello, noto giornalista di Sportitalia, il Napoli potrebbe percorrere la strada che porta a Gerard Deulofeu per sostituire Callejon. Dunque non solo Boga e Under, ma tra le possibilità come nuova ala c’è anche l’esterno del Watford.

Classe ’94 con un carriera invidiabile, Deulofeu, partito della cantera del Barcellona può vantare, a livello di club, una decina di presenze proprio nella prima squadra blaugrana, poi Everton, Siviglia,una breve esperienza italiana con il Milan e ora Watford oltre ad aver fatto tutta la trafila della nazionale spagnola, dall’Under 16 alla prima squadra.

Sarebbe stato lo stesso Watford a proporre lo spagnolo al Napoli, che ormai dopo 58 presenze e 15 gol sembra essere arrivato alla fine dell’avventura inglese nel club del presidente Pozzo.

Nonostante sia volontà della stessa squadra inglese di liberarsi del giocatore, il club ha comunque fissato la base d’asta a 25 milioni, perché comunque le due parti sono legate da un contratto con scadenza il 30 giugno del 2023. La dirigenza del Napoli ha ben accolto questa proposta del Watford, dato che il giocatore sembra rispecchiare le caratteristiche dell’ala destra richieste da Gattuso per il post Callejon.

In tal modo il Napoli si è assicurato tre validissimi canditati per il ruolo di ala destra, anche se risulta abbastanza chiaro come tra i tre lo spagnolo risulti essere il piano C. Dunque vedremo chi, alla fine di questa faccenda, sarà l’ala alla corte del mister Gennaro Gattuso.