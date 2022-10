Napoli, nuova proposta non ufficiale per Victor Osimhen: addio vicino?

Il Chelsea, come vi avevamo già anticipato in un altro articolo, è alla ricerca disperata di un attaccante su cui fare affidamento già dalla prossima stagione. Nonostante l’arrivo di Aubameyang dal Barcellona, il club inglese non vuole puntare tutto su di lui, come non ha in programma di reintegrare Lukaku in prestito all’Inter.

Victor Osimhen sembrerebbe il candidato ideale, ma fino ad oggi non sono arrivate proposte ufficiali, solo corteggiamenti.

Non solo Koulibaly e Jorginho…

Dopo aver ceduto Jorginho e Koulibaly ai blues, ecco che un altro elemento del Napoli potrebbe presto partire per l’Inghilterra. Il club azzurro, infatti, secondo Tuttosport avrebbe ricevuto un’altra proposta non ufficiale per il giocatore, ma De Laurentiis non li ascolterà a meno che non si arrivi almeno 100 milioni di euro.

Osimhen, inoltre, ha un contratto con il Napoli fino al 2025 e il Chelsea non è l’unico club interessato a lui. Tra questi, infatti, c’è anche il Bayern Monaco, lo United e il Newcastle. Victor, quindi, potrebbe dire addio alla maglia azzurra se dovesse arrivare una proposta concreta.