Napoli, nuovi retroscena sul video di Osimhen: il social media manager incontra De Laurentiis

Il video su TikTok pubblicato negli ultimi giorni su Victor Osimhen ha raffreddato i rapporti tra calciatore e club mandando su tutte le furie il suo entourage. Il social media manager del canale ufficiale del Napoli ha incontrato Aurelio De Laurentiis per chiarire la faccenda e chiedere scusa per quanto avvenuto.

Social media manager perdonato

Come rivelato da La Stampa, nella giornata di ieri in una sala dell’hotel Britannique, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha incontrato il social media manager del club. Quest’ultimo si è scusato per quanto avvenuto e non è stato sollevato dall’incarico, ma rimarrà al suo posto.

Il giornalista Paolo De Paola ha commentato ai microfoni di Radio Marte: “Il social media manager del Napoli, su TikTok, ha sempre fatto il suo lavoro, portando anche novità interessanti.

In questa vicenda, però, ha sbagliato in due aspetti: il primo, non aver coinvolto Osimhen prima di pubblicare un video del genere; il secondo, doveva tenere conto del momento vissuto dal giocatore, dopo il nervosismo di Bologna-Napoli. Insomma, è stato incauto. Al di là di questo duplice aspetto, c’è da dire che il Napoli, su TikTok, ha ottenuto un consenso crescente nel tempo”.