Napoli, nuovo assalto a Teun Koopmeiners: ADL può spingersi fino a 55 milioni di euro

La SSC Napoli potrebbe ritentare l’assalto per portare in Campania il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners e fare uno sgambetto all’ex direttore della Juventus, Cristiano Giuntoli. A rivelarlo è il portale TMW, il quale, riporta che “con l’addio di Osimhen, poi, si aprirà un nuovo capitolo”.

“Perché il primo nome per l’attacco è quello di Romelu Lukaku, ma l’intenzione è quella di riprovarci per Teun Koopmeiners. Lo rivela la redazione di Tuttomercatoweb. Da capire quale sarà l’esborso per il belga, mentre per l’atalantino le cose sembrano cambiate e potranno modificarsi giorno dopo giorno. […]”.

“Quindi non è detto che 60 milioni bastino. O che non venga giudicato incedibile, come un anno fa, quando vennero rifiutati 47 milioni proprio dal Napoli. C’è un altro però: Koopmeiners vorrebbe giocare la Champions League in questa stagione. Condizionale d’obbligo perché quando ti chiama Antonio Conte puoi anche fare altre valutazioni, ma al momento sembrerebbe davvero una missione ai limiti dell’impossibile”.

IL NAPOLI PUO’ ARRIVARE AD UN’OFFERTA DA 50 MILIONI DI EURO (PARTE FISSA) PIU’ ALTROI 5 MILIONI DI BONUS (PARTE VARIABILE). LA NOTIZIA DI MERCATO DEL GIORNALISTA DI RULETA SPORT, GERARDO FASANO AI MICROFONI DI AREANAPOLI.IT

Il club azzurro, quindi, potrebbe spingersi vicino ai 60 milioni di valutazione del calciatore. Gerardo Fasano, per AreaNapoli.it, riporta che: “La cifra totale si aggirerebbe sui 55 milioni di euro, ben dieci milioni più della proposta formulata dalla Juventus di Cristiano Giuntoli”.