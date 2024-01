Napoli, nuovo difensore cercasi: occasione Sarr o Chalobah dal Chelsea

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il ds Mauro Meluso, sono alla ricerca di un difensore centrale. Sfumato il primo obiettivo Dragusin, la società partenopea è ora alla ricerca di un altro profilo, un calciatore che possa arrivare in azzurro semmai in prestito con diritto di riscatto al termine della stagione.

Come riportato da Il Mattino qualche giorno fa, l’occasione, per il club azzurro, potrebbe arrivare dal Chelsea, con due difensori in lista di sbarco: Malang Sarr e Trevoh Chalobah.

Il primo, secondo il portale Transfermarkt.it, ha attualmente una valutazione di 4 milioni di euro. Fino a qualche anno fa era considerato uno dei prospetti difensivi più interessanti, con la sua valutazione che arrivò fino a 18 milioni di euro. Nel 2016 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati nel 1999 stilata da The Guardian.

Il secondo, invece, ha una valutazione di 18 milioni di euro secondo il portale Transfermarkt.it e il club inglese non ha intenzione di cederlo per una cifra inferiore. Nonostante sia ormai fuori dai piani del Chelsea, è ancora considerato tra i migliori centrali attraendo l’interesse di altri top club come Inter, Juventus e Milan.

Proprio su Chalobah, l’esperto di mercato Nicolò Schira, scrive: “Il Napoli ha mostrato interesse per il difensore centrale del Chelsea Trevoh Chalobah per un prestito. Il Napoli vorrebbe includere un’opzione di acquisto nella possibile trattativa. Primi colloqui con gli agenti del giocatore“.

Sia Sarr che Chalobah sarebbero grandi affari di mercato per il Napoli, i quali potrebbero arrivare in prestito con eventuale riscatto. Si tratta di calciatori di sicuro gradimento e che Mazzarri potrebbe far ritornare ai livelli di un tempo.