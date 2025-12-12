Napoli, nuovo infortunio: Juan Jesus salta la partita contro l’Udinese

La prossima trasferta del Napoli sul campo dell’Udinese arriva in un momento tutt’altro che semplice per Antonio Conte, chiamato a gestire l’emergenza infortuni. Gli azzurri, reduci da settimane complicate sul piano fisico, si presenteranno alla Dacia Arena con una rosa ridotta e con alcune scelte obbligate in più reparti.
Alle assenze già note si aggiunge infatti un altro nome pesante: Juan Jesus. Il difensore brasiliano, inizialmente in corsa per una maglia da titolare per concedere un turno di riposo ad Alessandro Buongiorno, ha rimediato una botta al polpaccio in allenamento. Nulla di grave, ma abbastanza per costringere lo staff medico a fermarlo in modo precauzionale e a non rischiarlo in trasferta.
Una perdita inattesa che complica ulteriormente i piani del tecnico. Conte dovrà quindi ridisegnare la propria linea difensiva puntando ancora una volta sui titolarissimi. Buongiorno, che avrebbe beneficiato di un turno di respiro, sarà probabilmente chiamato agli straordinari.
Il Napoli, comunque, affronterà la partita con grande determinazione, consapevole dell’importanza di mantenere continuità di risultati in campionato. Nonostante le difficoltà numeriche, l’ambiente azzurro resta fiducioso.