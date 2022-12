Napoli, nuovo interesse per Enzo Ebosse: “Gioca con disinvoltura”

Il Napoli non cede di un passo, per rafforzare la squadra si guarda anche in Italia verso Udine: interesse per Enzo Ebosse

Il Napoli non ha intenzione di cedere e continua a guardarsi intorno a 360°. Cristiano Giuntoli è molto attento alle novità e non c’è nemmeno bisogno di spostarsi necessariamente all’estero per scovare talenti. Questa volta tocca ad Enzo Ebosse finire nel mirino della società partenopea, direttamente da Udine.

Interesse per il 23enne

Il Corriere dello Sport ha analizzato questa nuova ipotetica trattativa: “A volte, poi, non è necessario fare viaggi così faticosi: il Napoli guarda anche in Italia, a Udine soprattutto, e se Rodrigo Becao non è più un giovanotto con i suoi 27 anni (a gennaio), di lui non si può dire che sia anziano.

Ma in Friuli, dove il Napoli ha avuto modo in passato di trattare ripetutamente, c’è Enzo Ebosse (23), francese naturalizzato camerunense, difensore centrale che Pier Paolo Marino ha scovato in Francia, nell’Angers, e che gioca centrale o anche esterno, con disinvoltura. Per saperne di più, ammesso che sia necessario, basta chiedere a Zambo Anguissa: gli amici – freschi di rinnovo – anche a questo servono”.

La trattativa, dunque, potrebbe essere molto proficua anche dal punto di vista relazionale con i compagni di squadra. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.