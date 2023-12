Napoli, nuovo nome per la difesa: spunta Takehiro Tomiyasu

Il Napoli è alla ricerca di una nuova stella per la difesa dopo l’addio di Kim Min-Jae, il difensore sudcoreano che si è trasferito al Bayern Monaco dopo essere stato il migliore nella precedente stagione di Serie A vinta dai partenopei. Il suo sostituto numerico, Natan, proveniente dal Bragantino, non ha ancora soddisfatto le aspettative, spingendo la società azzurra a esplorare il mercato.

Tomiyasu nella lista

Tra i nuovi nomi presi in considerazione dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo Mauro Meluso c’è Takehiro Tomiyasu, attualmente sotto contratto con l’Arsenal. Il difensore giapponese è già noto in Serie A per la sua esperienza con il Bologna, e nonostante sia una valida risorsa per Mikel Arteta, non ha ancora trovato un ruolo da titolare a Londra.

Oltre a Tomiyasu, ci sono altri nomi che sono stati accostati al Napoli di recente, tra cui Merih Demiral, Ko Itakura e Radu Dragusin. Infine, in Repubblica Ceca piace Martin Vitik dello Sparta Praga.