Napoli, nuovo nome per la sostituzione di Simeone

Il Napoli sta pianificando una rifondazione estiva che coinvolgerà principalmente il reparto offensivo. Oltre alla ricerca di un sostituto per Osimhen, potrebbe essere necessario valutare alternative aggiuntive, poiché il reparto subirà un significativo cambiamento.

Tra le partenze previste figura anche quella di Giovanni Simeone, con la Lazio e altri club interessati, mentre si registra l’interessante proposta di un nuovo nome per i partenopei che potrebbe andare a sostituire proprio quest’ultimo.

Ange-Yoan Bonny in azzurro?

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha ricevuto una proposta per Ange-Yoan Bonny, centravanti classe 2003 del neo-promosso Parma in Serie A. Bonny è noto per la sua forza fisica e velocità, qualità fondamentali per il sistema di gioco 4-3-3 di Pecchia.

Il costo del trasferimento è stimato intorno ai 5 milioni di euro, ma il Napoli potrebbe valutare l’inserimento di giovani talenti nell’affare. Bonny rappresenterebbe un’opzione valida in attacco e, essendo un Under, non influirebbe sulle liste del campionato.