Napoli, nuovo obiettivo per la difesa: si pensa al brasiliano Vitão con possibile scambio

In vista del mercato di gennaio, il Napoli ha messo gli occhi su un nuovo nome per rafforzare la difesa: Vitão, talentuoso difensore brasiliano dell’Internacional, classe 2000.

Secondo quanto riportato da PortalTimes, la società partenopea avrebbe già avanzato un’offerta di 7 milioni di euro per il giocatore, cifra però respinta dal consiglio dell’Internacional, che fissa il valore del difensore a 10 milioni di euro come base per la trattativa.

Si valutano proposte

Per sbloccare la situazione, il Napoli starebbe valutando una nuova proposta, che potrebbe includere il difensore Juan Jesus come parte dell’accordo.

Il giocatore azzurro, il cui contratto scadrà nel 2025, è già stato contattato dall’Internacional per sondare un eventuale ritorno in Brasile, aprendo la strada a uno scambio vantaggioso per entrambe le squadre.

Caratteristiche tecniche

Vitão è un difensore centrale brasiliano, classe 2000, con qualità tecniche e fisiche che lo rendono un prospetto interessante per il calcio europeo. Ha un buon senso della posizione, che gli consente di anticipare gli avversari e di leggere le intenzioni offensive degli avversari, bloccando i passaggi e chiudendo gli spazi.

Pur essendo giovane, dimostra solidità nella marcatura e buona comprensione tattica. Vitão è abbastanza abile con i piedi e si distingue per la sua precisione nei passaggi. Questo gli consente di avviare l’azione dalle retrovie e di integrarsi in un sistema di gioco che richiede costruzione dal basso, qualità particolarmente ricercata nei difensori moderni