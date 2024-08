Napoli, nuovo sondaggio per Soumaré: difficoltà con gli agenti

Il Napoli avrebbe effettuato un nuovo sondaggio per il giocatore del Leicester, anche se sembra che la trattativa non possa decollare per via delle richieste esose degli agenti del calciatore e per la folta concorrenza

Nonostante una foltissima concorrenza, il Napoli vuole provarci. I partenopei sembrano essere ritornati sul profilo di Boubakary Soumaré del Leicester, con le foxes che avrebbero aperto al prestito.

Il problema, però, restano le richieste dell’entourage del giocatore. Se da una parte c’è la volontà di provare chiudere, gli agenti del calciatore spengono ogni forma di trattativa con richieste troppo elevate per le casse della squadra di Aurelio De Laurentiis.

Folta concorrenza

La richiesta delle foxes è di circa 14 milioni di euro per il diritto o l’obbligo di riscatto. Cifre abbordabilissime per chiunque, tanto che si sono mosse già altre squadre. Secondo quanto riportato dalla Turchia, il Fenerbache di José Mourinho sarebbe interessato al centrocampista del Leicester City, ma non solo c’è anche il Monaco.

Il club del Principato ha persino dovuto fare i conti con l’interesse di club di Premier League per il suo nuovo capitano Denis Zakaria. Nonostante l’arrivo di Lamine Camara dal Metz, c’è ancora bisogno di rafforzare il centrocampo. Il Monaco ha un interesse di lunga data per Boubakary Soumaré che ora potrebbe essere riacceso, secondo quanto riportato da L’Équipe. Una trattativa che, dunque, si prospetta complicata per il Napoli con la Roma che, intanto, continua a guardare da lontano. I partenopei non sembrano destinati a prendere il giocatore, destinato a salutare l’Inghilterra per Francia o Turchia.