Napoli, obiettivi di mercato e rinnovi: le ultime novità

Il Napoli si prepara ad affrontare il mercato di gennaio con la necessità di intervenire rapidamente, soprattutto dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, ha spiegato a Radio Marte come questo evento abbia accelerato le strategie della società partenopea: “Il club era già al lavoro per l’acquisto di un difensore centrale, ma ora sarà fondamentale chiudere la trattativa il prima possibile”.

Cercasi difensore esperto

L’esigenza principale è trovare un difensore esperto, possibilmente già abituato alla Serie A e in grado di garantire solidità tecnica e atletica, grazie a una preparazione fisica costante. Il Napoli non avrà il lusso di aspettare a lungo per ottenere condizioni economiche migliori, ma resta in una posizione di forza grazie al proprio potere d’acquisto.

Tra i nomi sul tavolo, Jakub Kiwior dell’Arsenal potrebbe rappresentare un’opzione interessante, ma il club inglese al momento non sembra disposto a cederlo in prestito. Situazione diversa per Luiz Felipe, che potrebbe essere una soluzione percorribile. Più complesso appare invece il discorso legato a Danilo della Juventus, difficilmente disponibile già a gennaio.

I rinnovi

Sul fronte dei rinnovi, la questione legata a Khvicha Kvaratskhelia continua a tenere banco. Marchetti ha sottolineato che, pur non essendoci ancora un accordo definitivo, le trattative stanno procedendo con un certo ottimismo. Entrambe le parti sembrano intenzionate a chiudere positivamente, anche se il nodo principale resta il valore della clausola rescissoria. Tuttavia, non ci sono dubbi sul fatto che Kvara non lascerà Napoli a gennaio, indipendentemente dall’esito della trattativa.

Il Napoli, dunque, si prepara a un mese di gennaio particolarmente intenso, tra rinforzi necessari e l’obiettivo di consolidare il futuro dei suoi top player.