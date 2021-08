Napoli, obiettivo del club e di Spalletti è di valorizzare Lobotka e Malcuit

Il calciomercato del Napoli, ad oggi, è ancora fermo: noostante i due addii, per fine contratto di Hysaj e Maksimovic, non ci sono stati ne acquisti ne cessioni. De Laurentiis ha sottolineato come i soldi per comprare nuovi giocatori dovranno uscire solo da eventuali vendite, e non uscirà niente dalle casse del club. Per questo motivo si punterà ai giocatori disponibili in rosa, sia chi ha avuto meno spazio in questi anni, sia chi è tornato dai vari prestiti: stiamo parlando in particolare di Stanislav Lobotka e Kevin Malcuit.

Lo slovacco fu acquistato a gennaio 2020 dal Celta Vigo, per un cifra vicino ai 20 milioni. L’ex-capitano azzurro, Marek Hamsik, ha più volte esaltato questo giocatore qui. Fino ad ora però la sua avventura è stata opaca, molto opaca. Lo scorso anno con Gattuso era ai margini del progetto, con una condizione fisica non ottimale ( solo 139′ minuti nella stagione scorsa). La situazione non è migliorata con la nazionale all’Europeo, visto che ha giocato solo 45′ minuti in tre partite. Nel precampionato però, sembra il lontano parente del Lobotka dello scorso anno: forma fisica eccellenente e prestazioni che hanno lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto nell’ultima amichevole vinta contro il Bayern.

Il secondo giocatore in questione, Malcuit, il Napoli lo ha acquisto nel 2018 dal Lille per una cifra vicina agli 11 milioni di euro. Ancelotti lo utilizzerà molto durante la prima stagione, poi la rottura del legamento crociato, e da lì il calciatore non è stato più lo stesso. Lo scorso anno fu mandato al prestito alla fiorentina per 6 mesi, ma nemmeno lì ha brillato. Solo 5 presenze, di cui una contro il Parma caratterizzata da moltissimi errori. Anche in questo caso, Spalletti gli ha dato spazio nelle amichevoli estive, dando riscontri abbastanza positivi.

I due calciatori avranno due situazioni differenti. Lobotka potrebbe iniziare come titolare, visto l’infortunio di Diego Demme, che lo terrà lontano dai campi per almeno due mesi. Mentre per quanto riguarda il calciatore francese di origini mauritane e marocchine, sarà il vice di Giovanni Di Lorenzo. Infatti quest ultimo, ha sofferto molto la stanchezza per la mancanza di un suo sostituto.

Spalletti continuerà a valutare i percorsi di entrambi i giocatori. Se dovessero continuare a covincere si potrà parlare di veri e propri acquisti, soprattutto per il centrocampista, visto che ancora si devono ammirare le qualità in partite ufficiali. Questo potrebbe consetire al Napoli di potersi concetrare sul e mercato sul terzino sinistro, visto che in quella zona del campo, la situazione è abbastanza complicata.