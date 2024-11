Napoli, obiettivo Edwards: l’insidia è Amorim

Il Napoli punta al talento inglese dello Sporting Lisbona e lo vuole fare cercando di battere la fortissima concorrenza del Manchester United di Ruben Amorim

Inglese, con passaporto cipriota e che gioca in Portogallo. Un giocatore, come al solito per il Napoli, molto esotico per il Napoli. Si tratta di Marcus Edwards, esterno offensivo che il Napoli ha puntato fortemente per la prossima stagione. Il focus, però, è su questa di stagione.

Il calciatore sta vivendo un periodo non propriamente roseo, è tartassato dagli infortuni, e ci si è messo anche il mercato. Infatti, lo Sporting Lisbona potrebbe cederlo solo a fronte di offerte irrinunciabili, ma per il Napoli sembra esserci l’ombra di un forte nemico alle spalle: il Manchester United.

Amorim vuole il suo trio allo United

Amorim ha già informato il consiglio di amministrazione del Man Utd su tre giocatori dello Sporting che vorrebbe portare all’Old Trafford. Secondo quanto si apprende, Amorim sarebbe intenzionato a ingaggiare il talentuoso centrale Goncalo Inacio, non essendo pienamente convinto delle attuali opzioni difensive dei Red Devils.

Il futuro di Harry Maguire e Victor Lindelof è già incerto e il direttore sportivo del Man Utd, Dan Ashworth, ha iniziato a valutare altri potenziali difensori centrali, nonostante il Man Utd abbia ingaggiato Matthijs de Ligt e Leny Yoro in estate. Inacio, 23 anni, è considerato uno dei migliori giovani difensori d’Europa e, come abbiamo riportato in precedenza, il Liverpool ha un interesse concreto per lui.Il legame con Amorim potrebbe avvantaggiare il Man Utd nel caso in cui decidesse di muoversi per lui. Inacio ha una clausola di rilascio di 60 milioni di euro (51 milioni di sterline/64,8 milioni di dollari) nel suo contratto, che lo Sporting chiederà per intero. La seconda stella dello Sporting sulla lista di Amorim è l’ex ala destra del Tottenham Marcus Edwards, che, anche se attualmente è infortunato, è considerato un elemento che potrebbe essere un’aggiunta preziosa alla squadra del Man Utd. Il Man Utd è intenzionato a vendere o a cedere in prestito il mega-flop Antony a gennaio e Edwards potrebbe essere ingaggiato come suo sostituto. Ultimo, ma non ultima, Pedro Goncalves. Su di lui c’è poco da dire: è forte e piace ad Amorim, tanto basta.