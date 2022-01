Napoli, obiettivo Nedim Bajrami per sostituire Insigne

Il Napoli sta stilando una lista di nomi per il dopo-Insigne, il quale è volato in Canada per una nuovissima esperienza. Tra questi nomi spunta fuori anche quello di Nedim Bajrami, centrocampista dell’Empoli. Ha parlato di lui l’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport, vediamo di fare chiarezza.

Obiettivo Bajrami… ma c’è anche la Lazio!

Attualmente il centrocampista ha collezionato cinque gol e quattro assist nel nostro campionato, un vero punto fermo per il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli. Su di lui però non c’è solo il club azzurro ma anche la Lazio, come ricorda la GdS: “Gli azzurri si muovono in anticipo e cercano fantasia e gol per sostituire il partente Lorenzo Insigne. Spalletti apprezza Bajrami, così come Maurizio Sarri.

E gli uomini di mercato della Lazio sottotraccia si sono già informati con l’Empoli per capire i margini dell’affare. Il trequartista non è passato certo inosservato pure di fronte ai dirigenti interisti nella notte di mercoledì da protagonista in Coppa Italia”.

Giovane di 22 anni, talentuoso e con una bella carriera davanti, Bajrami potrebbe fare al caso del Napoli che sta collezionando una serie di nomi per sostituire il vuoto di Insigne. Il club azzurro, pertanto, monitora attentamente la situazione per cercare di sviluppare una strategia vantaggiosa per tutti.

Vi ricordiamo, infine, che il calciatore ha un contratto con l’Empoli fino a fine giugno 2024, quindi il Napoli non solo dovrà trovare un’intesa vincente con il giovane, ma anche cercare di convincere il club toscano a cederlo.