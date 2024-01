Napoli, obiettivo rinforzare il centrocampo a gennaio: una vecchia conoscenza ritorna di moda?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha intenzione di fare un grande mercato invernale. Dopo l’acquisto di Mazzocchi e le trattative per Samardzic e Dragusin, la società partenopea potrebbe ulteriormente rinforzare il centrocampo ed acquistare un calciatore già accostato la scorsa estate al club azzurro e nei mesi successivi: Giovani Lo Celso.

Su Facebook, lo dicembre, l’esperto di mercato scrisse: “Fra Barcellona e Tottenham, Giovani Lo Celso potrebbe giungere in prestito a Napoli, a quanto si dice in giro… Secondo qualcuno (straniero) il calciatore ha dato assenso preciso in merito nel caso positivo“.

PRESTITO DI SEI MESI E RISCATTO DA 25 MILIONI DI EURO LA PROSSIMA ESTATE

Gli inglesi vorrebbero darlo via a titolo definitivo, ma la possibilità che vada via a titolo temporaneo è concreta. Il Napoli potrebbe valutare questa possibilità, cercando di capire i margini di manovra che ci sono con gli Spurs. L’idea sarebbe quella di portarlo in maglia azzurra con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro nel mese di giugno. Per il Napoli sarebbe senza dubbio un’operazione geniale dal momento che poi a fine stagione si deciderà se effettuare o meno l’importante investimento a seconda delle prestazioni del calciatore.

Il Napoli, durante il mercato di gennaio, ha bisogno di rinforzare il centrocampo vista la partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa. Il solo Cajuste, infatti, non è sufficiente e l’obiettivo della dirigenza è mettere a disposizione di Mazzarri una squadra che possa ritornare a lottare per il tricolore il prima possibile.