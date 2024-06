Napoli, obiettivo rinforzare la difesa: Conte vuole una retroguardia di ferro

La SSC Napoli lavora al prossimo mercato estivo. L’obiettivo principale sarà quello di rinforzare la difesa, con Antonio Conte che vuole una retroguardia di spessore per evitare gli errori commessi nella precedente stagione.

Il nome in cima alla lista della proprietà partenopea è Alessandro Buongiorno, con il difensore che avrebbe già accettato la destinazione partenopea e il Torino che però richiede una cifra sopra l’offerta del Napoli.

NON SOLO BUONGIORNO, TRATTATIVA IN VIA DI DEFINIZIONE PER RAFA MARIN ED ARRIVERÀ ANCHE UN ALTRO CENTRALE

Il Napoli, però, non vuole fermarsi a Buongiorno e per questo avrebbe già definito l’acquisto di Rafa Marin del Real Madrid. Un altro nome sarebbe quello di Hermoso, trattativa però non facile per via delle commissioni.

Molti sono i nomi dei centrali accostati al club azzurro in queste settimane: da Arthur Theate a Danso passando pe l’ex Chelsea Marc Guéhi. Quest’ultimo potrebbe rappresentare una grossa opportunità per il Napoli, con il difensore che sembra non trovare spazio nel Crystal Palace.

La sua valutazione è comunque importante, di circa 35 milioni di euro, e il suo arrivo potrebbe anche rappresentare un’alternativa a Buongiorno. Anche Arthur Theate è un nome caldo, con il calciatore accostato al club azzurro già quando in panchina sedeva Walter Mazzarri