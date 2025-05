Napoli, obiettivo rinforzare la difesa: un ex Juventus sarebbe una grande occasione di mercato?

Con l’arrivo di Antonio Conte la SSC Napoli ha completamente cambiato la sua strategia. È stata la prima volta, infatti, che il club azzurro è intervenuto in misura così importante per rinforzare la difesa e non a caso il club azzurro ha il miglior reparto difensivo del campionato. I primi tre acquisti della campagna estiva 2024, infatti, erano tutti difensori.

Per rinforzare la difesa, però, il club azzurro lavora ad un ulteriore investimento per gennaio. Antonio Conte, infatti, ritiene le attuali alternative non all’altezza della coppia Buongiorno-Rrahmani e per questo sarà necessario acquistare almeno un altro centrale di difesa.

NAPOLI, ANCORA UN ACQUISTO PER SISTEMARE LA DIFESA, LA SORPRESA E’ UN EX DIFENSORE DI JUVENTUS ED ATALANTA?

Un giocatore che si è messo in mostra in campo europeo, anche con la maglia della Juventus, sia in positivo che in negativo, è Merih Demiral. Il difensore turco 26enne è stato ceduto dall’Atalanta all’Al-Ahli per una ventina di milioni due anni fa. Il costo del suo cartellino, ora, è leggermente sceso e gli azzurri potrebbero puntare su un prestito con diritto di riscatto.

Demiral è stato accostato agli azzurri anche negli scorsi mesi visto che in panchina è presente Antonio Conte. L’investimento potrebbe subito avere i suoi frutti dal momento che il giocatore ha già tanta esperienza nel nostro campionato.