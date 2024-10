Napoli, obiettivo rinforzare la difesa: un ex Liverpool la grande occasione di mercato?

Durante il prossimo mercato estivo la SSC Napoli avrà il compito di rinforzare alcuni settori del campo, soprattutto di puntellare la difesa. In queste settimane molti sono i nomi accostati agli azzurri, soprattutto per quanto riguarda gli esterni. In primis, già durante la parte conclusiva del mercato estivo, sono circolati i nomi ci Ebimbe e Dorgu.

Entrambi hanno una valutazione di circa 20 milioni di euro e potrebbero fare al caso di Antonio Conte. Un difensore centrale attualmente svincolato che Antonio Conte potrebbe presto far ritornare ad un grande livello è Joël Matip, ex Liverpool ed attualmente senza squadra dallo scorso luglio.

JOEL MATIP, UN DIFENSORE CENTRALE PER LA DIFESA DI ANTONIO CONTE: L’EX LIVERPOOL E’ ATTUALMENTE SENZA SQUADRA E POTREBBE RAFFORZARE LA RETROGUARDIA DEL CLUB PARTENOPEO

Il centrale, nonostante la sua età, 33 anni, è un profilo di grande affidamento che pSono state ben otto le stagioni con il prestigioso club inglese dove ha racimolato quasi 200 presenze ed undici reti. Nell’ultima stagione solo quattordici le presenze anche perché, come titolari, Arteta poteva fare affidamento su profili più giovani.

In ogni caso, quando è stato chiamato in causa, ha sempre mostrato grande professionalità. Per il Napoli potrebbe rappresentare una grande occasione a costo zero visto che la difesa sembra essere il reparto con meno sostituti. Anche sul web i tifosi azzurri sarebbero entusiasti di un suo arrivo: “Per lo Scudetto servono persone come lui, grande professionista”, “Sempre sottovalutato, può dare una grossa mano”