Napoli, obiettivo rinforzare la difesa: un nome su tutti stuzzica ADL, affare da 30 milioni

La dirigenza della SSC Napoli è alla ricerca di un nuovo difensore. Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha fretta di chiudere le trattative, l’obiettivo è prendere il miglior calciatore possibile a condizioni economiche adeguate al valore del giocatore. Per questo motivo Meluso ha tempo fino al 30 gennaio. Nel frattempo saranno Ostigard, Natan e Juan Jesus a contendersi un posto in difesa.

L’edizione de Il Mattino rivela vari nomi accostati al Napoli per ricoprire il ruolo da difensore: “Sono tanti i nomi attenzionati per rinforzare il pacchetto arretrato a gennaio. Sono davvero molti i nomi che il Napoli starebbe valutando nella zona centrale di difesa. Il primo è una vecchia conoscenza come Kilman del Wolverhampton, poi c’è Hancko del Feyenoord. Agli azzurri è stato proposto anche Marc Guehi del Crystal Palace. Sotto osservazione ci sono anche Kiwior dell’Arsenal, Vitik dello Sparta Praga, Dier del Tottenham ed infine Tapsoba del Bayer Leverkusen”

KILMAN VERO OBIETTIVO PER LA DIFESA, ARRIVEREBBE A NAPOLI CON SEI MESI DI RITARDO

Kilman si avvicina quindi al Napoli e potrebbe rappresentare il vero sostituto di Kim. Arriverebbe a Napoli con sei mesi di ritardo e rappresenta l’obiettivo principale di Aurelio De Laurentiis. Ora che il Wolverhampton ha aperto le porte, la trattativa potrebbe chiudersi nel mese di gennaio per una cifra di circa 30 milioni di euro.

Da parte del difensore è già arrivato il consenso al trasferimento in Campania, un sì che semplifica le trattative. Per il calciatore un contratto importante che, considerati i bonus, potrebbe toccare anche i 3.3 milioni di euro a stagione, con la parte fissa stabilita intorno ai 2.8 milioni.