Napoli, nuovo obiettivo per la stagione estiva: ringiovanire la squadra

Il Napoli sarà travolto da una ventata di cambiamento. Terminata la stagione, l’assetto del centrocampo potrebbe essere cambiato totalmente.

La permanenza nella squadra di Stanislav Lobotka e di Frank Zambo Anguissa non è da dare per scontata. Anzi, tutt’altro. Uno dei due o entrambi potrebbero andare via, verso nuove avventure.

Il mister Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna sono intenzionati ad abbassare l’età dei calciatori della rosa del club partenopeo. Il loro obiettivo è quello di ringiovanire la squadra, senza però ridurre al contempo la qualità del gioco. Riuscire a trovare un punto d’incontro tra le due esigenze non sarà affatto facile e non è da escludere che alcuni perni attuali potrebbero essere oggetto di cessioni.

In questa situazione di dubbi ed incertezze, un nome emerge chiaramente ed è quello di Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle United

è caduto nel mirino del Napoli.

Di seguito le parole del giornale “Il Mattino” sul giocatore, classe 2000:” Quella dell’età media è ormai una ‘ossessione’ giusta per il Napoli che vuole ringiovanire la squadra senza però perdere di qualità. Anche per questo il profilo di Tonali è tra quelli che si valuterà se il centrocampo dovesse perdere i suoi pilastri”.