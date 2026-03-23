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Napoli, nuovo obiettivo per la stagione estiva: ringiovanire la squadra

Francesca Panico
Di Francesca Panico
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Fonte Flickr

Il Napoli sarà travolto da una ventata di cambiamento. Terminata la stagione, l’assetto del centrocampo potrebbe essere cambiato totalmente.

La permanenza nella squadra di Stanislav Lobotka e di Frank Zambo Anguissa non è da dare per scontata. Anzi, tutt’altro. Uno dei due o entrambi potrebbero andare via, verso nuove avventure.

Il mister Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna sono intenzionati ad abbassare l’età dei calciatori della rosa del club partenopeo. Il loro obiettivo è quello di ringiovanire la squadra, senza però ridurre al contempo la qualità del gioco. Riuscire a trovare un punto d’incontro tra le due esigenze non sarà affatto facile e non è da escludere che alcuni perni attuali potrebbero essere oggetto di cessioni.

In questa situazione di dubbi ed incertezze, un nome emerge chiaramente ed è quello di Sandro Tonali.  Il centrocampista del Newcastle United
è caduto nel mirino del Napoli.

Di seguito le parole del giornale “Il Mattino” sul giocatore, classe 2000:” Quella dell’età media è ormai una ‘ossessione’ giusta per il Napoli che vuole ringiovanire la squadra senza però perdere di qualità. Anche per questo il profilo di Tonali  è tra quelli che si valuterà se il centrocampo dovesse perdere i suoi pilastri”.

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