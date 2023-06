Napoli, obiettivo Samardzic: concorrenza del Milan e della Lazio

L'obiettivo del Napoli resta ancora Lazar Samardzic, tuttavia, dovrà affrontare la concorrenza di altre squadre come Milan e Lazio

Il Napoli continua a lavorare per ripartire al meglio la prossima stagione. La redazione di Tuttosport ha fatto il punto della situazione anche in casa Milan ed è proprio in questo momento che le strade dei due club si uniscono. Pare, infatti, che i rossoneri siano interessati nuovamente a Lamar Samardzic, centrocampista di proprietà dell’Udinese.

Napoli, Milan e Lazio su Samardzic

Accantonato la scorsa estate per puntare su De Ketelaere, il Milan sembrerebbe essere nuovamente interessato al centrocampista. Nulla è confermato perché i rossoneri non sarebbero convinti e non sanno se l’operazione sia fattibile o meno. Sul calciatore serbo-tedesco ci sono anche Napoli e Lazio.

Sempre restando nel settore centrocampo piace anche Nelson, per cui sono stati già avviati i contatti con l’Arsenal. Kamada verso la fine di giugno potrebbe firmare con i rossoneri, da cui sembra sempre più distante Marcus Thuram. Il nome nuovo per l’attacco è Dallinga, giovane olandese del Tolosa reduce da una buona stagione.