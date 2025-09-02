Napoli, la lista degli svincolati a fine mercato: occasione d’oro per ingaggiare il vice-Di Lorenzo

La lista degli svincolati di lusso in Europa resta lunga e ricca di talento. Dopo la chiusura del mercato estivo, sono ancora diversi i nomi di spessore senza squadra, in attesa di un nuovo progetto per rilanciarsi. Tra i portieri spiccano Rui Patricio, estremo difensore d’esperienza internazionale, e Fraser Forster, profilo solido con grande carriera alle spalle.

Tra i difensori restano liberi giocatori importanti come Juan Bernat, Sergio Reguilon, oltre a campioni del mondo come Samuel Umtiti e difensori di livello come Kurt Zouma e Takehiro Tomiyasu (quest’ultimo valutato 18 milioni di euro).

Tra i difensori spicca anche Mattia De Sciglio, giocatore di grande esperienza internazionale e con anni passati tra Milan e Juventus. La sua duttilità lo rende un elemento prezioso, capace di giocare sia a destra che a sinistra. In un contesto come quello del Napoli, De Sciglio potrebbe rappresentare una valida alternativa a Giovanni Di Lorenzo, garantendo riposo al capitano azzurro senza abbassare la qualità della fascia difensiva. La sua conoscenza tattica e la capacità di adattarsi lo rendono un profilo pronto subito all’uso.

NON SOLO DIFENSORI E PORTIERI, ANCHE LA LISTA DEGLI SVINCOLATI E’ RICCA DI TALENTO PER IL CENTROCAMPO E L’ATTACCO. I PRINCIPALI NOMI

Tra i nomi di maggior rilievo figurano Christian Eriksen, Miralem Pjanic e Dele Alli, talento ancora da rilanciare ma con grande potenziale. Il reparto offensivo è quello con più qualità. Senza squadra ci sono infatti giocatori del calibro di Wissam Ben Yedder, bomber con numeri da top score, Hakim Ziyech, talento tecnico straordinario, Lorenzo Insigne, ex simbolo del Napoli e campione d’Europa, oltre a Vincent Aboubakar, Diego Costa, e Willian, attaccanti di caratura internazionale.