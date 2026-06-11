Napoli, occasione a costo zero: l’ex obiettivo azzurro finisce tra gli svincolati

Il mercato estivo può regalare opportunità inattese e il Napoli, da sempre attento alle occasioni, potrebbe ritrovarsi davanti a una situazione particolarmente interessante. Nelle ultime ore è infatti diventato ufficiale l’ingresso nella lista degli svincolati di un calciatore che gli azzurri avevano seguito con attenzione già la scorsa estate

Fattibile?

Si tratta di Jadon Sancho, esterno offensivo inglese che, nonostante le difficoltà vissute nelle ultime stagioni, resta un giocatore dal talento indiscutibile. Il suo nome era già stato accostato al Napoli in passato e ora, con la possibilità di arrivare a parametro zero, la situazione potrebbe diventare ancora più interessante per il club partenopeo.

Sancho ha dimostrato nel corso della sua carriera di possedere qualità tecniche importanti, velocità, fantasia e la capacità di creare superiorità numerica nell’uno contro uno. Caratteristiche che potrebbero fare comodo a qualsiasi squadra di alto livello e che potrebbero integrarsi bene nel progetto tecnico del Napoli.

E ora?

Naturalmente restano da valutare diversi aspetti, a partire dall’ingaggio richiesto dal calciatore e dalla volontà della società azzurra di investire su un profilo che cerca rilancio dopo alcune stagioni altalenanti. Tuttavia, il fatto che Sancho sia disponibile senza costi di cartellino rappresenta un’opportunità da non sottovalutare.

In un mercato sempre più complesso e costoso, trovare un giocatore con il curriculum e il potenziale dell’inglese a parametro zero è un’occasione rara. Per questo motivo il Napoli potrebbe tornare a valutare concretamente il suo profilo nelle prossime settimane. Se le condizioni economiche dovessero risultare favorevoli, Sancho potrebbe trasformarsi in una delle opportunità più intriganti dell’estate azzurra.