Real Madrid, delusione per il primo anno di Endrick: può essere la grande occasione di gennaio?

Il talento brasiliano Endrick, considerato una delle promesse più luminose del calcio mondiale, ha vissuto un primo anno complesso con la maglia del Real Madrid. Arrivato in Spagna con enormi aspettative, il giovane attaccante non è ancora riuscito a imporsi nelle gerarchie del club spagnolo e il suo percorso di crescita rischia di rallentare.

Per questo motivo, a gennaio non è da escludere un prestito, una soluzione che permetterebbe al ragazzo di trovare continuità e spazio lontano dal Santiago Bernabéu. In questo scenario, il Napoli potrebbe inserirsi con decisione: il club partenopeo, sempre attento alle occasioni di mercato, potrebbe valutare l’opportunità di chiedere al Real Madrid il prestito del brasiliano, magari provando a strappare anche un diritto di riscatto che potrebbe trasformare l’operazione in un investimento per il futuro. La sua valutazione, al momento, è di 35 milioni di euro.

Il Real Madrid non è nuovo a questo tipo di dinamiche: basti pensare al percorso di Martin Odegaard, arrivato in Spagna giovanissimo e mai davvero esploso con la camiseta blanca. Dopo vari prestiti e qualche difficoltà, il norvegese ha trovato la sua dimensione in Premier League, diventando oggi uno dei migliori centrocampisti d’Europa con la maglia dell’Arsenal. Oppure lo stesso Nico Paz del Como.

Il Napoli potrebbe quindi ripercorrere una strada simile, offrendo a Endrick il contesto ideale per esprimere il suo talento. Una sfida che potrebbe trasformarsi in un affare per entrambe le parti, con il Real che garantirebbe al ragazzo minuti preziosi e con il club azzurro che si assicurerebbe un prospetto di valore assoluto.