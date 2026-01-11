Napoli, occasione centrocampista a costo zero: è sempre piaciuto ad Antonio Conte

Il futuro di Lorenzo Pellegrini potrebbe essere sempre più lontano dalla Roma. Il centrocampista giallorosso, capitano e simbolo della squadra, ha il contratto in scadenza a giugno e, al momento, non sembrano esserci spiragli concreti per il rinnovo. Una situazione che inevitabilmente attira l’attenzione di diversi club.

Tra questi c’è il Napoli, che a partire da febbraio potrebbe muoversi in maniera concreta per assicurarsi il giocatore a costo zero. Un’operazione in pieno stile opportunistico, ma anche strategico: portare a casa un centrocampista italiano, nel pieno della maturità calcistica.

Pellegrini, classe 1996, rappresenterebbe un rinforzo di grande affidabilità per la mediana azzurra. Mezzala moderna, capace di abbinare inserimenti, visione di gioco e leadership, andrebbe a colmare un vuoto importante nello scacchiere partenopeo. L’ingaggio, stimato di poco inferiore ai 5 milioni, rientrerebbe nei parametri di un Napoli ambizioso ma attento alla sostenibilità.

Un aspetto tutt’altro che secondario riguarda Antonio Conte. Il tecnico salentino ha sempre apprezzato le caratteristiche di Pellegrini: intensità, intelligenza tattica e capacità di incidere anche in zona gol. In un sistema di gioco esigente come quello di Conte, il centrocampista romano potrebbe trovare la dimensione ideale per esprimere continuità e personalità.