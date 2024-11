Napoli, occasione di mercato dalla Juventus: può arrivare un calciatore in prestito?

Nel prossimo mercato invernale, la SSC Napoli potrebbe sfruttare un’occasione per rinforzare la difesa. Attualmente, infatti, la fase difensiva è solida, ma i sostituti non offrono le stesse garanzie dei titolari. Antonio Conte, infatti, gradirebbe anche in panchina dei calciatori di sicuro affidamento.

L’affare potrebbe arrivare dalla Juventus e si chiama Daniele Rugani. Il difensore bianconero ha un contratto in scadenza il prossimo giugno ed è attualmente in prestito all’Ajax. Il Olanda, però, non sta giocando e sono solo tre le presenze in campionato con il club olandese.

Il Napoli potrebbe pagare la restante parte dell’ingaggio del calciatore alla Juventus e prenderlo in prestito, almeno fino a giugno, per valutare il suo rendimento. Proprio l’agente del calciatore ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Se l’Ajax è stata la prima a volerlo io ho grande rispetto di questo club”.

“Se poi l’Ajax ha intenzione di cedere Daniele allora il discorso cambia, ma fin quando loro son contenti del calciatore noi li rispettiamo”, ha dichiarato l’agente del calciatore ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.