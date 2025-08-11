Napoli, occasione Emre Can per un centrocampo top? Conte già lo voleva lo scorso anno

Il Napoli continua a lavorare per regalare ad Antonio Conte un centrocampo di altissimo livello. L’allenatore salentino, fin dal suo arrivo, ha ribadito l’importanza di avere una mediana solida, tecnica e fisicamente dominante. Tra i nomi che circolano vi è anche quello di Emre Can, centrocampista tedesco attualmente al Borussia Dortmund.

L’idea Emre Can non è nuova in casa azzurra: già in passate sessioni di mercato il Napoli aveva sondato il terreno per il classe ’94, apprezzato per la sua duttilità e capacità di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Il giocatore, con un passato anche alla Juventus e al Liverpool, rappresenterebbe un innesto di grande esperienza internazionale.

La trattativa, però, si preannuncia difficile. Il Borussia Dortmund non sembra intenzionato a privarsi facilmente del suo capitano, soprattutto a stagione in corso, e la valutazione economica resta elevata. Inoltre, sarà fondamentale capire la volontà del giocatore e se il progetto tecnico del Napoli possa convincerlo a cambiare campionato.

Conte non ha mai nascosto il suo desiderio di avere un centrocampo forte e completo, capace di fare la differenza sia in Serie A che in Champions League. L’arrivo di un profilo come Emre Can darebbe al Napoli fisicità, qualità e personalità, tutte caratteristiche che il tecnico ritiene indispensabili per ambire ai massimi traguardi. Il sogno resta vivo, ma serviranno pazienza e mosse giuste per trasformarlo in realtà. Il Napoli vuole almeno altri due centrocampisti.