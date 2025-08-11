lunedì, Agosto 11, 2025
HomeSportCalciomercatoNapoli, occasione Emre Can per un centrocampo top? Conte già lo voleva...
Calciomercato

Napoli, occasione Emre Can per un centrocampo top? Conte già lo voleva lo scorso anno

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Antonio Conte fonte foto: Di Clément Bucco-Lechat - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45172943
Antonio Conte fonte foto: Di Clément Bucco-Lechat - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45172943

Il Napoli continua a lavorare per regalare ad Antonio Conte un centrocampo di altissimo livello. L’allenatore salentino, fin dal suo arrivo, ha ribadito l’importanza di avere una mediana solida, tecnica e fisicamente dominante. Tra i nomi che circolano vi è anche quello di Emre Can, centrocampista tedesco attualmente al Borussia Dortmund.

L’idea Emre Can non è nuova in casa azzurra: già in passate sessioni di mercato il Napoli aveva sondato il terreno per il classe ’94, apprezzato per la sua duttilità e capacità di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Il giocatore, con un passato anche alla Juventus e al Liverpool, rappresenterebbe un innesto di grande esperienza internazionale.

La trattativa, però, si preannuncia difficile. Il Borussia Dortmund non sembra intenzionato a privarsi facilmente del suo capitano, soprattutto a stagione in corso, e la valutazione economica resta elevata. Inoltre, sarà fondamentale capire la volontà del giocatore e se il progetto tecnico del Napoli possa convincerlo a cambiare campionato.

Conte non ha mai nascosto il suo desiderio di avere un centrocampo forte e completo, capace di fare la differenza sia in Serie A che in Champions League. L’arrivo di un profilo come Emre Can darebbe al Napoli fisicità, qualità e personalità, tutte caratteristiche che il tecnico ritiene indispensabili per ambire ai massimi traguardi. Il sogno resta vivo, ma serviranno pazienza e mosse giuste per trasformarlo in realtà. Il Napoli vuole almeno altri due centrocampisti.

Articolo precedente
Napoli, Antonio Conte ha sempre avuto un debole per Nico Paz: possibile inserimento già a gennaio 2026?
Articolo successivo
SSC Napoli, colpo Gutierrez: dal Real Madrid al sogno azzurro, ADL punta su un ragazzo della cantera spagnola
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode