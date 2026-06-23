Il Napoli continua a monitorare il mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo di qualità e, nelle ultime ore, è emerso un nome che potrebbe rappresentare una vera sorpresa: Federico Chiesa. L’esterno offensivo italiano, reduce dall’esperienza in Premier League, potrebbe lasciare l’Inghilterra già durante questa sessione estiva. Una pista che stuzzica la dirigenza azzurra e che potrebbe accendersi nelle prossime settimane.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club inglese proprietario del cartellino sarebbe disposto a lasciar partire il calciatore per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Una valutazione decisamente inferiore rispetto a quella di qualche anno fa e che potrebbe trasformare l’operazione in un’occasione di mercato.

L’ostacolo principale non sarebbe però il costo del cartellino, bensì l’ingaggio. Attualmente Chiesa percepisce circa 7 milioni di euro a stagione, una cifra che rappresenta un problema non soltanto per il Napoli ma per gran parte dei club italiani interessati.

Per tornare in Italia, l’ex Juventus dovrà inevitabilmente ridurre le proprie richieste economiche. Solo attraverso un significativo abbassamento dell’ingaggio si potrebbe aprire concretamente la strada a una trattativa con il Napoli o con altre squadre del campionato. Con Allegri i rapporti alla Juventus non sono stati ottimali ma ora che entrambi hanno maggiore esperienza sulle spalle, non ci dovrebbero essere problemi. Anche Conte, con Politano, aveva avuto problematiche all’Inter e poi è diventato un pupillo dell’allenatore.