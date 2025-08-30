Napoli, occasione Federico Chiesa: può essere l’11esimo e ultimo colpo estivo di Aurelio De Laurentiis

Il Napoli continua a monitorare le occasioni di mercato nelle ultime ore disponibili e tra i nomi più affascinanti per un colpo last-minute spunta quello di Federico Chiesa. L’attaccante esterno della Nazionale italiana è da sempre considerato un pupillo di Antonio Conte, che lo apprezza per le sue qualità tecniche, la capacità di saltare l’uomo e la duttilità tattica.

Del possibile acquisto di Chiesa ne parlava già Il Mattino qualche settimana fa, ovvero quando il Napoli stava vendendo Raspadori all’Atletico: “In caso di addio di Jack, al Napoli a quel punto converrà acquistare un esterno sul lato sinistro che faccia bene a Conte: resta anche vigile l’ipotesi Chiesa, in uscita da Liverpool, in quel caso con la formula di un prestito con eventuale riscatto tra un anno. Insomma, sembra più un affare da fine mercato che una trattativa da agosto”.

Il sogno, però, rischia di rimanere tale. Chiesa è attualmente in forza al Liverpool, club che non sembra intenzionato a cederlo con la formula del prestito. Gli inglesi, infatti, sarebbero disposti a trattare soltanto per una cessione a titolo definitivo, a fronte di una proposta economica molto elevata. Una richiesta che complica notevolmente le possibilità del Napoli, il quale preferirebbe una soluzione meno onerosa.

NAPOLI, OCCASIONE FEDERICO CHIESA PER RINFORZARE L’ATTACCO: POTREBBE ARRIVARE IN AZZURRO SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI

Al momento si tratta soltanto di un’idea affascinante ma complicata. Per concretizzarla, il Napoli dovrebbe compiere uno sforzo economico importante e convincere il Liverpool ad aprire una trattativa in tempi strettissimi. Le prossime ore saranno decisive per capire se il sogno Federico Chiesa in azzurro resterà una suggestione di fine mercato o potrà trasformarsi in realtà. Dopo l’infortunio di Lukaku, il Napoli ha concentrato le sue risorse su Hojlund.