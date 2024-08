Napoli, occasione Karsdorp. Perillo: “Ha rescisso con la Roma. È una locomotiva, chiedete a Lukaku”

Mancano poche ore alla chiusura del calciomercato estivo e i club della Serie A sono ancora impegnati nel chiudere diverse trattative. Il Napoli, in particolare, è alla ricerca di un profilo per la fascia destra, un calciatore che possa alternarsi con Mazzocchi nel lungo campionato che attende gli azzurri.

Tramite il suo profilo social su X, il giornalista RAI Antonello Perillo scrive proprio sugli azzurri e su un colpo che potrebbe servire ad Antonio Conte: “Rick Karsdorp ha rescisso il contratto consensualmente dalla Roma. 28 anni, più di duecento partite con Feyenoord e Roma”.

KARSDORP HA RESCISSO IL SUO CONTRATTO CON LA ROMA: IL TERZINO DESTRO PUO’ ESSERE MESSO SOTTO CONTRATTO A COSTO ZERO. PER IL NAPOLI SAREBBE UNA GRANDE OPPORTUNITA’ DI MERCATO PER RINFORZARE IL REPARTO DESTRO DEL CENTROCAMPO

“Buona fisicità, grande corsa sulla fascia destra (non a caso è soprannominato “locomotiva olandese) e una buona propensione ai cross, sottolineata da decine di assist in carriera (chiedete anche a Lukaku…)”.

“Potrebbe essere un’idea per il Napoli, come alternativa a Mazzocchi. Operazione a costo zero. Certo, il caratterino non è dei più facili, ma saprebbe Conte come gestirlo“, ha concluso il giornalista RAI.