Napoli, occasione Rugani dalla Juventus: non si sblocca il rinnovo contrattuale?

La prossima stagione, in casa Napoli, ci sarà una nuova rivoluzione. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole infatti avviare un cambiamento e molti potrebbero essere i calciatori che rischierebbero di non essere confermati. Un investimento sicuramente sarà fatto nel reparto difensivo.

Sicuramente il presidente partenopeo guarderà con interesse la situazione del rinnovo contrattuale di Daniele Rugani, il quale è in scadenza con la Juventus. Già nel mese di gennaio il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto aveva scritto di un possibile interessamento degli azzurri per il centrale italiano.

IDEA RUGANI A COSTO ZERO, INGAGGIO DA 3 MILIONI DI EURO A STAGIONE

Daniele Rugani è sempre stato un pupillo del presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, il quale più volte ha provato a prenderlo dalla Juventus. Le sue ultime stagioni non sono state eccezionali ma quest’anno, all’età di 29 anni, sembra essere ritornato quello di un tempo. Il rinnovo con la Juventus non si sblocca e il giocatore, in scadenza il prossimo giugno, è libero di firmare con chiunque.

Il giocatore è finito nel mirino non solo del Napoli ma anche del Barcellona. Il calciatore, tuttavia, preferirebbe restare in Italia e la Juventus avrebbe però ‘una esclusiva’ per almeno i prossimi due mesi. Gli azzurri sarebbero un’occasione, con Rugani che sarebbe titolare. Il giocatore chiede un contratto da 3 milioni di euro, una cifra che il Napoli potrebbe sostenere nel caso in cui decida di puntare sul difensore.