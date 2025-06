Napoli, occasione Soumaré per il centrocampo: ‘affare alla Billing’, può arrivare in prestito con diritto di riscatto?

Il Napoli, già la scorsa estate, avrebbe effettuato un sondaggio per il giocatore del Leicester: Boubakary Soumaré. I partenopei sembrano essere ritornati sul profilo del centrocampista del Leicester con le foxes che avrebbero aperto anche al prestito. Il problema, però, restano le richieste dell’entourage del giocatore.

La richiesta delle foxes è di circa 15 milioni di euro per il diritto o l’obbligo di riscatto. Cifre abbordabilissime per chiunque, tanto che si sono mosse già altre squadre. Fino a questo momento, infatti, il calciatore non è stato mai preso in considerazione.

Zero, infatti, sono le presenze con la maglia del Leicester. La scorsa estate i foxes hanno provato a cederlo ma, sia le richieste del club proprietario del cartellino che del giocatore, hanno portato alla permanenza del ragazzo in Inghilterra, che ora cerca una squadra per poter riprendere a giocare.

NAPOLI, SOUMARE’ TORNA NEL MIRINO: IL CENTROCAMPISTA DEL LEICESTER E’ IN USCITA E FINO A QUESTO MOMENTO NON E’ RISCIUTO A GIOCARE CON LA SUA SQUADRA. ZERO LE PRESENZE IN CAMPIONATO

Per il Napoli potrebbe rappresentare una grande occasione di mercato. Bisognerà, però, capire le intenzioni di Antonio Conte il quale vuole profili di un certo livello in vista della Champions League. Per questo motivo la trattativa potrebbe sbloccarsi solo in caso di una grande occasione.