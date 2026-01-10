sabato, Gennaio 10, 2026
HomeSportCalciomercatoNapoli, occasione Sterling? Potrebbe arrivare in prestito con ingaggio interamente coperto
Calciomercato

Napoli, occasione Sterling? Potrebbe arrivare in prestito con ingaggio interamente coperto

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
De Laurentiis, Presidente del Napoli
Fonte foto: Di Gino pilotino - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65618643

Il nome di Raheem Sterling torna con forza in orbita Napoli. Dopo i contatti della scorsa estate, il club azzurro avrebbe nuovamente messo gli occhi sull’esterno offensivo inglese, valutando un’operazione che possa rinforzare l’attacco nella seconda parte di stagione senza stravolgere i parametri economici imposti dalla società.

L’idea, infatti, sarebbe quella di un prestito secco fino al termine del campionato, con ingaggio interamente coperto dal Chelsea, formula che renderebbe sostenibile l’arrivo del calciatore sotto il profilo finanziario. Una condizione fondamentale per il Napoli, che continua a muoversi con grande attenzione sul fronte dei costi.

Per Sterling, reduce da un periodo complicato in Premier League, l’eventuale approdo in Serie A rappresenterebbe una chance di rilancio tecnico e fisico, in un contesto tattico diverso e con pressioni forse più gestibili rispetto a Stamford Bridge. Napoli potrebbe offrirgli un ruolo importante nelle rotazioni offensive.

Dal punto di vista del Chelsea, l’operazione avrebbe una logica ben precisa: valorizzare il giocatore in vista della cessione estiva, permettendogli di ritrovare continuità e condizione, così da recuperare parte del valore di mercato. Un prestito in un campionato competitivo come la Serie A, e in una squadra ambiziosa come il Napoli, potrebbe essere la vetrina giusta per rimettere Sterling al centro del progetto.

Articolo precedente
Napoli interessata a un obiettivo di Inter e Juventus, ma c’è anche l’Everton
Articolo successivo
Napoli-Inter, Chivu dovrà fare a meno di un giocatore
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode