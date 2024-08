Napoli, occasione Szczesny idea per il presente: lo juventino ha ancora due anni a grande livelli

In casa Napoli tiene banco il futuro di Alex Meret. Il primo portiere portiere della squadra partenopea potrebbe vedere un cambiamento radicale nel suo futuro. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli sta riconsiderando le proprie valutazioni sull’estremo difensore, dato che le negoziazioni per il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2025, stanno incontrando difficoltà.

Nonostante al momento non ci siano offerte concrete che suggeriscano una cessione imminente, il Napoli ha iniziato a esplorare altre opzioni sul mercato dei portieri. Tra i nomi sondati figura anche quello del portiere juventino Wojciech Szczesny, secondo alcune voci di mercato. Quest’ultimo, però, non sarebbe il primo della lista, con il bianconero che sarebbe già in età avanzata secondo gli standard della SSC Napoli.

Questa improvvisa incertezza potrebbe essere solo un temporale estivo, ma resta il fatto che il club partenopeo sta prendendo in considerazione tutte le possibilità per assicurarsi una solidità tra i pali per le prossime stagioni.

OCCASIONE SZCZESNY, IL PORTIERE DELLA JUVENTUS POTREBBE ASSICURARE DUE ANNI DI GRANDI LIVELLO PRIMA DEL POSSIBILE RITIRO AL CALCIO GIOCATO NELL’ANNO 2026

Il portiere della Juventus, considerata la sua età di 34 anni, potrebbe assicurare al club azzurro due anni di grande livello e portare gli azzurri, nei prossimi due anni con Conte in panchina, alla vittoria del quarto Scudetto.