Napoli, occasione terzino a zero dalla Roma di Mourinho?

Leonardo Spinazzola, nelle ultime due stagioni, sembra tornare lentamente in cima alla cresta dell’onda. Il talento azzurro sta iniziando a ritrovare il proprio spazio in campo e le sue prestazioni si fanno sempre più in crescendo.

Il giocatore, però, continua ad essere in scadenza di contratto e si starebbe già guardando intorno. Ci sarebbe la possibilità di vederlo andar via a zero, con una big italiana, il Napoli pronta a cercare di prelevarlo già da questo fine di stagione.

SPINAZZOLA, OCCASIONE A COSTO ZERO PER IL NAPOLI?

I partenopei, infatti, sarebbero intenzionati a prendere il terzino ex Juventus a zero. Dopo l’interesse dell’Inter degli scorsi mesi, infatti, Spinazzola potrebbe scatenare un nuovo asse di calciomercato su di sé. Nei giorni scorsi il suo nome è stato anche accostato al Genoa, ma i dirigenti rossoblù hanno smentito la trattativa.

Il giocatore avrebbe potuto salutare già la scorsa finestra di mercato, le offerte dall’Arabia Saudita non sono mancate, ma sembra che non lo abbiano minimamente toccato. Intanto, qualche mese fa il suo agente ha parlato: “Come sapete tutti c’è un mercato in atto, il giocatore ha un anno di contratto e non ha chiesto di andare via dalla Roma, per cui vedremo quello che succederà. Se arriveranno delle offerte, le valuteremo assieme alla società, ma non c’è questa urgenza. Il giocatore è della Roma ed è felice, ci sono due o tre situazioni che potrebbero arrivare ma tutto in estrema tranquillità valuteremo insieme alla Roma”.