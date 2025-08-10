Napoli, occasione tra gli svincolati in caso di mancato arrivo di Juanlu? Due nomi fanno gola

Il mercato estivo della SSC Napoli potrebbe riservare sorprese inattese, soprattutto sulla corsia destra. Con la trattativa per Juanlu Sanchez del Siviglia che procede tra alti e bassi, il club azzurro valuta piste alternative, una delle quali conduce direttamente a Rick Karsdorp.

Il terzino olandese, nato a Schoonhoven l’11 febbraio 1995, è attualmente svincolato dopo l’esperienza con la Roma. Conosciuto per la sua capacità di unire spinta offensiva e solidità difensiva, Karsdorp rappresenterebbe un innesto di esperienza internazionale e costo contenuto, ideale per rinforzare la rosa senza gravare sul bilancio.

In caso di mancato accordo con il Siviglia per Juanlu Sanchez, l’ex giallorosso potrebbe diventare una grande occasione di mercato per Antonio Conte, che apprezza calciatori già pronti per la Serie A. Ma Karsdorp non è l’unico nome sul taccuino. Un’altra ipotesi suggestiva porta a Davide Calabria, capitano del Milan, che potrebbe valutare una nuova esperienza qualora i rossoneri decidessero di cambiare sulla fascia destra.

La strategia del Napoli sembra chiara: assicurarsi un terzino affidabile e pronto subito, puntando su profili di spessore come Karsdorp o Calabria, per consegnare a Conte una squadra competitiva già dall’inizio della stagione.