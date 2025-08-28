Napoli, occasione Zhegrova per l’attacco: ore calde, bisognerà battere la concorrenza della Juventus

Il Napoli guarda con attenzione alle ultime ore di mercato e uno dei nomi caldi è quello di Edon Zhegrova, esterno offensivo del Lille che ha attirato l’interesse di diversi club di Serie A. Il giocatore kosovaro, classe 1999, rappresenta un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo, grazie alla sua velocità, al dribbling e alla capacità di saltare l’uomo.

La società partenopea sta valutando concretamente l’operazione, ma la trattativa non si presenta semplice. Infatti, sul talento del Lille c’è da tempo anche la Juventus, che al momento sembra avere un piccolo vantaggio nelle negoziazioni. I bianconeri hanno intensificato i contatti con l’entourage del calciatore, cercando di anticipare la concorrenza e assicurarsi un rinforzo prezioso per le corsie esterne.

Per il Napoli, l’arrivo di Zhegrova sarebbe un colpo importante non solo in chiave presente, ma anche in ottica futura. L’esterno kosovaro ha infatti margini di crescita notevoli e potrebbe integrarsi al meglio con il progetto tecnico di Antonio Conte, diventando un’alternativa di qualità in un reparto che necessita di nuove soluzioni.

Nelle prossime ore si capirà se De Laurentiis e la dirigenza azzurra decideranno di affondare il colpo e superare la concorrenza bianconera. Quel che è certo è che la corsa a Zhegrova si preannuncia serrata fino all’ultimo minuto di mercato, con Napoli e Juventus pronte a sfidarsi per assicurarsi un talento destinato a infiammare la Serie A.