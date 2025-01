Napoli, occasioni di mercato dall’Arabia: da Gabri Veiga a Gassova, un ex Milan il grande affare

L’avvento dei club arabi ha portato molti calciatori o potenziali fenomeni in Arabia Saudita. Emblematico è quanto successo la scorsa stagione con Gabri Veiga, con il calciatore che era stato ormai ingaggio dal Napoli ma che alla fine ha optato per il trasferimento in Arabia per via dell’importante ingaggio da 12.5 milioni di euro che gli hanno garantito.

Tuttavia, diversi calciatori che hanno optato per l’Arabia Saudita ora stanno iniziando a ripensarsi. Lo stesso Gabri Veiga, infatti, avrebbe chiesto di ritornare in Europa e nelle scorse settimane il suo nome è stato accostato anche al Napoli. Un altro potenziale fenomeno che ha deciso di sposare la terra saudita è Wesley Gassova.

A 18 anni l’attaccante ha deciso di firmare un contratto con l’Al-Nassr ma le sue prestazioni non stanno confermando quando di buono fatto in Brasile. Il Napoli, la scorsa estate, era forte su di lui ma alla fine non ha deciso di affondare il colpo.

OCCASIONI DALL’ARABIA SAUDITA: DIVERSI CALCIATORI STANNO PENSANDO DI RITORNARE IN EUROPA NONOSTANTE IL CONTRATTO D’ORO CHE LI LEGA AI LORO CLUB. OCCASIONE PER IL NAPOLI MA ANCHE ALTRI TOP CLUB ITALIANI

Oltre Gabri Veiga e Gassova, sono in Arabia altri grandi calciatori quali Cristiano Ronaldo e Koulibaly. Un occasione per i club italiani potrebbe essere un ex Milan e Barcellona: Kessiè. Il centrocampista 28enne dell’Al-Ahli è sempre stato un grande calciatore e il suo ritorno potrebbe rappresentare una opportunità per ritornare nel calcio che conta.