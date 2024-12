Napoli, occhi puntati su Ange-Yoan Bonny per l’estate

Il Napoli potrebbe aggiungere Ange-Yoan Bonny alla propria rosa a partire da giugno. L’attaccante francese del Parma, classe 2003, si sta mettendo in luce in Serie B con prestazioni convincenti, coronate da 4 gol in campionato. Tra questi, spicca una rete segnata al Maradona su rigore, che ha attirato l’attenzione degli osservatori partenopei.

L’arrivo in estate?

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, esperto di mercato e giornalista Rai, Bonny avrebbe già fatto sapere al Napoli di voler concludere la stagione con il Parma, ma sarebbe pronto a cambiare aria in estate per compiere il salto in un club di Serie A.

La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra considerata accessibile per un talento giovane e promettente.

Rispetto ad altri obiettivi del Napoli, come il danese Dorgu, Bonny rappresenta un’opzione più economica e meno complicata da trattare. Dorgu, infatti, ha una valutazione ben più elevata, intorno ai 40 milioni di euro, che potrebbe renderne l’acquisto più difficile per il club partenopeo.

L’eventuale arrivo di Bonny potrebbe garantire al Napoli un rinforzo di prospettiva per il reparto offensivo, con un profilo già maturo per il salto nella massima serie ma ancora giovane e migliorabile. Le prossime settimane saranno decisive per capire se i partenopei decideranno di puntare con decisione sul francese come nuovo tassello del proprio progetto tecnico.