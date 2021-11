Napoli, occhi puntati su Bremer del Torino per il post Manolas

La stagione calcistica è nel pieno del suo svolgimento e ovviamente manca ancora tantissimo alla finestra estiva di calciomercato. Eppure i direttori sportivi delle varie squadre continuano a lavorare senza sosta alla ricerca di eventuali rinforzi per il prossimo anno.

Tra questi vi è ad esempio Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, che pare essere rimasto completamente stregato da Gleison Bremer. Il difensore brasiliano del Torino sta vivendo un’ottima stagione con i granata, a conferma di quanto già mostrato di buono nelle ultime annate.

In casa Napoli si studia così il colpo per il prossimo anno, anche perché il reparto difensivo azzurro potrebbe essere rivoluzionato. Manolas doveva già lasciare Napoli nella scorsa finestra di calciomercato, e lo farà probabilmente nella prossima. Juan Jesus ha invece un solo anno di contratto, e difficilmente sarà rinnovato.

Ecco allora che Bremer è l’obiettivo numero uno per completare il pacchetto difensivo della prossima stagione. Ovviamente è presto per intavolare la trattativa, che infatti non è stata ancora imbastita. Da Sky Sport però fanno sapere come il Napoli in questi mesi si sia sempre mostrato interessatissimo al difensore brasiliano.

Riflettori puntati in casa Torino dunque. Cristiano Giuntoli studia il colpo, Luciano Spalletti approva e continua a lavorare sui giocatori attualmente disponibili in rosa. Ma il Napoli del futuro è già in costruzione.