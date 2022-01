Napoli, occhi puntati su Ilic e Frattesi per il futuro: Giuntoli studia la situazione

Secondo il Corriere dello Sport, in orbita Napoli sono da annoverarsi due nuovi obiettivi, più per giugno che per gennaio. La differenza partenopea infatti, che probabilmente non farà altre operazione in questa sessione invernale di calciomercato, sta iniziando a porre le basi per la prossima stagione.

I sondaggi fatti a tale proposito rientrano perfettamente nel piano di ridimensionamento programmato da Aurelio De Laurentiis. Profili giovani, possibilmente già pronti per militare in Serie A, dal grande potenziale e dall’ingaggio medio-basso.

Ecco allora che sulla lista degli obiettivi del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli sono apparsi i nomi di Ilic, centrocampista centrale dell’Hellas Verona, e Frattesi, del Sassuolo. Secondo quanto filtra, è soprattutto il primo ad aver fatto invaghire la dirigenza azzurra.

Classe 2001 ed ex Manchester City, Ivan Ilic con la maglia dell’Hellas Verona ha già fatto vedere cose buonissime in queste due stagioni, con una continuità ed una personalità disarmanti. Tra le qualità migliori del centrocampista si annoverano un buona stazza fisica ed un’ottima padronanza tecnica.

Un giocatore abilissimo in interdizione che però non disdegna il manovrare il gioco con sicurezza e disinvoltura. L’età ovviamente è dalla sua parte, e il ragazzo non può far altro che migliorare. Il Napoli ci crede ed è pronto a scommettere su di lui. Giuntoli intanto studia il colpo.