Napoli, occhi puntati su Kalimuendo e Bonny: osservazione diretta nell’amichevole Italia-Francia U21

Il Napoli continua a monitorare giovani talenti per il futuro, concentrando l’attenzione su Arnaud Kalimuendo, attaccante classe 2002 in forza allo Stade Rennais, e Ange-Yoan Bonny, giovane promessa del Parma. Secondo AreaNapoli.it, gli scout del club partenopeo saranno presenti oggi pomeriggio, alle 16:15, allo stadio Carlo Castellani di Empoli per assistere all’amichevole tra Italia e Francia Under 21, una vetrina importante per valutare da vicino i due giocatori.

Caratteristiche tecniche

Kalimuendo, cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain e già seguito in passato da Francesco Totti, è un centravanti moderno, capace di segnare e creare gioco per i compagni.

Con tre gol e un assist in stagione, il ventunenne ha attirato l’interesse di diverse squadre, tra cui il Napoli, che apprezza le sue qualità di finalizzatore e il suo contributo alla manovra offensiva. Sebbene il Rennes non abbia ancora preso decisioni definitive sul suo futuro, una possibile cessione a fine stagione potrebbe aprire nuovi scenari di mercato.

Oltre a Kalimuendo, il Napoli tiene sotto osservazione anche Bonny, attaccante francese classe 2003 che si sta mettendo in evidenza con il Parma in Serie B. Convocato dalla nazionale U21 francese, Bonny ha mostrato progressi significativi sotto la guida di Fabio Pecchia e potrebbe rappresentare un’opzione interessante per il club partenopeo in ottica futura.

L’amichevole di oggi rappresenta quindi un’occasione cruciale per il Napoli, che prosegue nella sua politica di scouting mirata a scoprire giovani prospetti in grado di rafforzare la squadra nel medio-lungo termine.