Napoli, occhi puntati su Keito Nakamura: i dettagli

Il Napoli fa sul serio ed è già al lavoro sulle prossime mosse di mercato per ampliare la rosa. Da sempre attento al calcio asiatico, gli occhi sono tutti puntati su Keito Nakamura, giocatore del LASK (prima divisione austriaca). Secondo quanto appreso da AreaNapoli.it, il giapponese sarebbe stato già offerto alla Serie A durante il mercato invernale.

Affare interessante

Il Napoli si è inserito in questa ipotetica trattativa. Per i club di Serie A potrebbe trattarsi di un vero affare per una questione di marketing e di margini di crescita del calciatore. Il talento del giapponese non è ancora completamente esploso, tuttavia i 16 gol e gli 8 assist in stagione rappresentano comunque un buon trampolino di lancio.

Buon fisico, agile e veloce, Nakamura può rappresentare un affare per il calcio italiano. Dotato di spiccata tecnica di base, si fa valere nei dribbling e ricorda vagamente Federico Chiesa della Juventus.

Occasione da cogliere

Keito Nakamura ama viaggiare e apprezza particolarmente l’Italia: ha visitato Roma e non è da escludere la voglia di fare una nuova esperienza lontano dall’Austria. 22 anni e 6 milioni di euro lo rendono appetibile per il futuro e le squadre d’Europa non avrebbero problemi ad offrirgli molto più di quanto guadagni ora.