Napoli, occhi puntati su Milinkovic-Savic: c’è concorrenza

Continua il grande mercato per il Napoli, molto attento alle offerte e talenti che si presentano. Il club azzurro è alla ricerca di un centrocampista, per questo avrebbe messo nel mirino Milinkovic-Savic. Il giocatore è in uscita dalla Lazio e con ogni probabilità lascerà il club senza rinnovare. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto luce sulla questione.

Milinkovic-Savic nel mirino del Napoli

“Juventus, Napoli e Inter, in tempi diversi, si sono informate per Milinkovic, una risorsa per Sarri e un “problema” per la Lazio, come l’ha definito lo stesso tecnico, perché in scadenza e senza alcuna intenzione di prolungare il contratto nell’estate che conduce alla Champions. Di sicuro c’è il prezzo di uscita fissato da Lotito: 40 milioni e niente sconti.

De Laurentiis ha un margine di cassa ampio e dispone di giocatori che alla Lazio farebbero comodo. Due nomi su tutti: Zielinski, indicato da Sarri come principale alternativa di Milinkovic, e Politano, uno degli esterni valutati a Formello.

C’è un altro aspetto da considerare: Sergej andrebbe a Napoli? Sino a ieri e da almeno un anno appare chiaro il suo gradimento nei confronti della Juve” scrive il noto quotidiano sportivo.

La concorrenza, almeno in Italia, è molto alta: tre big hanno il mirino puntato sul giocatore serbo, pertanto non sarà facile da gestire una trattativa.