Napoli, Occhi puntati su Milinkovic-Savic: Lotito fissa il prezzo

Con il terzo scudetto della storia azzurra ormai matematicamente conquistato, il Napoli già pensa al futuro. Gli occhi, infatti, sono rivolti alla prossima sessione di mercato quando potrebbero cambiare alcune situazioni in uscita.

In vista di possibili uscite, però, gli azzurri non possono farsi trovare impreparati perché il presidente De Laurentiis sogna in grande anche per la prossima stagione calcistica. Proprio per questo sono sempre pronti a fare affari sul mercato.

Un certo interesse sembra esserci per Milinkovic-Savic che potrebbe non rinnovare con la Lazio. Nulla di concreto per il momento, ma non è da escludere l’inizio della trattativa nella finestra di mercato estiva.

Intanto, Lotito ha fissato il prezzo a 35-40 milioni di euro e ha fatto sapere che non ha intenzione di svenderlo piuttosto preferirebbe portarlo a scadenza e vederlo partire a zero.