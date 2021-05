Napoli, occhi puntati su Sivert Mannsverk: affare da 500 mila euro!

Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di calciomercato soprattutto per quanto riguarda il tema Napoli, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione sportiva Radio Goal. Oggetto delle sue parole è un possibile interessamento del club azzurro ad una giovane promessa norvegese. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo.

“Mi arriva una notizia sul mercato in entrata del Napoli, la dirigenza ha parlato col suo procuratore norvegese, si affida ad un agente Fifa italiano che non possono nominare, per privacy. Si tratta del giovanissimo Sivert Mannsverk, ha 18 anni, ed è già nel giro dell’Under 19 della Norvegia. E’ un talentuoso calciatore che non costa nemmeno tanto”.

“Sivert gioca a centrocampo, possibilmente mediano centrale. Gioca nel Songdal IL, in Norvegia. Il nome è impronunciabile, lo fanno apposta per mettermi in difficoltà. Sivert Mannsverk, mi dicono che è un profilo molto interessante.”

“Il Napoli lo sta valutando e trattando e ci sono buone possibilità che si possa presentare a Dimaro e poi il nuovo allenatore deciderà se aggregarlo alla prima squadra o alla Primavera. Il valore si aggira sui cinquecentomila euro“.

Nome nuovo dunque per il Napoli, un prospetto giovanissimo, classe 2002, che però sembra promettere molto bene. La scuola norvegese infatti ultimamente sta sfornando sempre più talenti: approfittarne ora e per appena mezzo milione potrebbe essere un investimento azzeccatissimo.