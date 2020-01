Napoli, occhi puntati sul mercato in uscita del Milan: la situazione

L’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli ha fatto sì che la squadra azzurra si catapultasse sul mercato per regalare al proprio allenatore i profili giusti per completare la squadra. Le esigenze della rosa al momento sono chiare: un regista e un terzino sinistro.

Se però per il primo ruolo ci sono pochi dubbi riguardo la necessità di tale operazione, qualche considerazione è invece da fare per quanto riguarda il terzino sinistro. Nella rosa del Napoli vi è infatti Faouzi Ghoulam, considerato appena qualche anno fa uno dei migliori al mondo. Ora però, martoriato dagli infortuni, dell’algerino si stanno perdendo le tracce.

In quel di Napoli tutti però conoscono il grande potenziale del terzino azzurro, liberarsi di lui sarebbe quindi una scelta a malincuore. Prima di sostituirlo tutti, a partire da Gennaro Gattuso, vorrebbero essere sicuri di fare la mossa giusta. Per tale motivo si sta temporeggiando in tale direzione, perché un ristabilito Ghoulam potrebbe essere l’alternativa perfetta a Mario Rui.

Se poi Ghoulam dovesse continuare a non dare garanzie, ecco allora che il primo nome sul taccuino di Giuntoli per sostituirlo sarebbe Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero in uscita dal Milan è infatti una vecchia conoscenza di Gennaro Gattuso, il quale troverebbe quindi una “garanzia” del ruolo. Secondo Sky Sport inoltre, oltre al suddetto terzino, in uscita dai bianconeri vi sarebbe anche Fabio Borini, vicinissimo però al Genoa.