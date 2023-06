Napoli, occhi su Audero: la concorrenza con altre big italiane

Il Napoli è in costante ricerca del talento perfetto da inserire nella rosa. La competitività è tanta, soprattutto per alcuni giocatori che si sono distinti durante l’anno. Uno di questi è Emil Audero, portiere in forza alla Sampdoria, ricercato da diversi club come riporta Sky Sport.

L’Inter entra a gamba tesa nella lista di club interessati

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il club nerazzurro sarebbe fortemente interessato al portiere come sostituto e secondo di André Onana o chi eventualmente prenderà il suo posto.

Sulle sue tracce, però, c’è una lista di club pronti a fare l’offerta giusta: Bologna, Lazio e Napoli.

La richiesta dei blucerchiati è di circa 10 milioni di euro, ora non ci resta che attendere quali dei club farà la prima mossa.

L’estremo difensore della Sampdoria nella stagione appena trascorsa ha giocato 25 partite in cui ha incassato 39 goal e ha mantenuto per ben quattro volte inviolata la porta blucerchiata: circostanza che ha contribuito ad accrescere l’interesse degli altri club tra cui il Napoli.