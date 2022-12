Napoli, occhi su Djalò

I partenopei starebbero osservando con attenzione a Tiago Djalò. Il difensore sarà in campo stasera contro il Napoli

Il Napoli cercherà un difensore nelle prossime sessioni di mercato. I partenopei vorrebbero premunirsi nel caso in cui Kim Min Jae dovesse partire, con tanta carne al fuoco per il reparto arretrato.

Oltre a Kim Min Jae c’è da valutare anche il post Juan Jesus. Sulla lista di Cristiano Giuntoli sarebbe finito anche Tiago Djalò, difensore in forza al Lille passato anche dalle giovanili dello Sporting Lisbona. Per il calciatore portoghese anche un passato in Italia, dunque potrebbe essere un ritorno.

Ritorna in Italia?

Stasera ci sarà la possibilità per il Napoli di valutare il giocatore da vicino. I partenopei sembrano intenzionati a visionare nella partita con il Lille il giocatore, che potrebbe essere già acquistato nel mese di gennaio. Il calciatore è già passato dalle parti dell’Italia avendo giocato anche con la Primavera del Milan.

Rientrò nella trattativa Leao con lo Sporting Lisbona, poi fu ceduto a titolo definitivo al Lille dove ora sta esplodendo. Intanto un intermediario di Kim qualche giorno fa ha parlato del suo trasferimento al Napoli.

Ecco cosa ha detto: “Kim? Lo proposi tempo fa, ma poi non si intraprese nessuna trattativa. Era il momento in cui tanti calciatori volevano andare via dalla Cina perché gli stipendi erano stati ridotti, quindi parecchi giocatori avrebbero gradito trasferirsi. Tra questi c’era anche Kim che ho proposto al Napoli, ma all’epoca il Napoli era sufficientemente organizzato sulla retroguardia. In questo momento credo che al di là di tutto ciò di cui si discute in questo periodo meraviglioso, il punto chiave è il contratto di Cristiano Giuntoli. Kim o Bremer? Visto il Kim di oggi, l’affare probabilmente lo ha fatto il Napoli. Però, ogni calciatore ha una storia diversa. Se al fianco di Bremer ci fosse stato ancora De Ligt, probabilmente parleremmo di una storia diversa. Non possiamo fare un discorso di singoli, ma di squadra“.